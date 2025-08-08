В России создадут ИИ-систему для выявления хромоты у коров

Опубликовано 08 августа 2025, 22:101 мин.
В России создадут ИИ-систему для выявления хромоты у коровТехнология поможет обнаруживать болезнь на ранних стадиях
В пресс-службе РГАУ-МСХА имени Тимирязева сообщили, что специалисты вуза работают над созданием интеллектуальной системы для ранней диагностики хромоты у крупного рогатого скота. Разработка объединяет технологии искусственного интеллекта (ИИ), компьютерного зрения и тепловизоров.
Система анализирует движения животных с помощью 3D-видеосъёмки, фиксируя малейшие изменения в походке — углы сгиба суставов, кривизну спины и симметрию движений. Нейросеть способна выявлять нарушения ещё до появления явных симптомов, оценивая степень хромоты по специальной шкале, отметили в пресс-службе.
Для обучения алгоритмов уже собрана база данных объёмом более 60 ТБ, включающая аннотированные видеозаписи. Точность распознавания паттернов движения превышает 96%. Помимо анализа походки, система отслеживает физиологические показатели животных с помощью тепловизоров.