В России создадут ИИ-систему для выявления ям и повреждений на дорогах

Система анализирует видеопотоки с камер общественного транспорта и выявляет ямы, выбоины, отсутствующие люки и повреждённые ограждения. При обнаружении проблем алгоритм автоматически направляет уведомления в ответственные службы для устранения недостатков, отметили в пресс-службе компании.

Помимо дорожных дефектов, ИИ способен фиксировать неработающие фонари, повреждённые дорожные знаки, скопление мусора у дорог и даже сколы на фасадах зданий. Разработчики отмечают, что система поможет сократить количество аварий и повреждений автомобилей.

NtechLab, являющаяся технологическим партнёром Ростеха, специализируется на компьютерном зрении.