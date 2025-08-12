В России
Опубликовано 12 августа 2025, 23:07
1 мин.

В России создадут ИИ-систему для выявления ям и повреждений на дорогах

Нейросеть будет автоматически сообщать о повреждениях
Российская компания NtechLab разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического обнаружения дефектов дорожного покрытия. Пилотный проект планируют запустить в одном из регионов страны в течение месяца.
Система анализирует видеопотоки с камер общественного транспорта и выявляет ямы, выбоины, отсутствующие люки и повреждённые ограждения. При обнаружении проблем алгоритм автоматически направляет уведомления в ответственные службы для устранения недостатков, отметили в пресс-службе компании.

Помимо дорожных дефектов, ИИ способен фиксировать неработающие фонари, повреждённые дорожные знаки, скопление мусора у дорог и даже сколы на фасадах зданий. Разработчики отмечают, что система поможет сократить количество аварий и повреждений автомобилей.

NtechLab, являющаяся технологическим партнёром Ростеха, специализируется на компьютерном зрении.