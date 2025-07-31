В России создадут карты сейсмических рисков для Северного Кавказа

Как пояснил научный руководитель института Владислав Заалишвили, недавнее мощное землетрясение у берегов Камчатки вновь подтвердило необходимость такой работы. Карты помогут прогнозировать масштабы разрушений, экономический ущерб и потенциальное количество жертв.

В первую очередь учёные обновят карты сейсмического районирования для Северной Осетии — Алании. Последняя версия документа была создана в 2008 году. Подобные карты требуют регулярной корректировки — примерно раз в десять лет.

В дальнейшем аналогичные карты появятся и для других регионов Северного Кавказа. Над проектом работают специалисты из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики.