В России создадут карты сейсмических рисков для Северного Кавказа

Опубликовано 31 июля 2025, 18:241 мин.
В России создадут карты сейсмических рисков для Северного КавказаДокументы помогут снизить последствия землетрясений
Специалисты Геофизического института Владикавказского научного центра РАН совместно с коллегами из других регионов Северного Кавказа планируют разработать карты сейсмического риска. Эти документы позволят властям заранее оценить возможные последствия сильных землетрясений для городов и населённых пунктов.
© Ferra.ru
Как пояснил научный руководитель института Владислав Заалишвили, недавнее мощное землетрясение у берегов Камчатки вновь подтвердило необходимость такой работы. Карты помогут прогнозировать масштабы разрушений, экономический ущерб и потенциальное количество жертв.
В первую очередь учёные обновят карты сейсмического районирования для Северной Осетии — Алании. Последняя версия документа была создана в 2008 году. Подобные карты требуют регулярной корректировки — примерно раз в десять лет.
В дальнейшем аналогичные карты появятся и для других регионов Северного Кавказа. Над проектом работают специалисты из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики.