В России создадут климатический центр прогнозирования глобального потепления

Сейчас уже готова концепция этого центра, думаю, что к концу года мы уже такой центр сформируем. ... Нужно решить кадровую проблему, нужно развить материальную базу, нужно закупить много сенсоров, создать станции, которые будут разбросаны по всей территории, ... где-то нужно решать проблемы с энергетикой, с обслуживанием. ... Дальше нужно понимать, как мы эту информацию будем собирать, как мы ее будем передавать, нужно создавать информационную сеть, дальше мы понимаем, что здесь возникнет большой объем данных и нужно создать дата-центр, на его базе нужно спроектировать модели, эти модели тоже нужно на чем-то считать, нужны суперкомпьютеры.