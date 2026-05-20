В России
Опубликовано 20 мая 2026, 14:07
1 мин.

В России создадут комплекс для виртуализации

Компании разработают ПАК для бизнеса и госсектора
Российские компании «Аквариус» и «Базис» договорились о совместной разработке программно-аппаратного комплекса для виртуализации. Соглашение подписали на конференции «ЦИПР». Новый ПАК предназначен для бизнеса и государственных структур, пишет ТАСС.
В России создадут комплекс для виртуализации

© Ferra.ru

Разработчики заявили, что решение будет использовать отечественное программное обеспечение и оборудование. Комплекс создают для работы критически значимых информационных систем и корпоративных центров обработки данных. Также предусмотрено соответствие регуляторным требованиям и предварительная верификация продукта.

В проекте объединят аппаратные платформы «Аквариуса» и технологии виртуализации компании «Базис». По словам представителей компаний, это должно обеспечить переход на импортонезависимую IT-инфраструктуру без дополнительных сложностей для заказчиков.

Стороны отметили, что при разработке ПАК будут использовать совместные инженерные и технологические компетенции.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии