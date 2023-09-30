В России создадут лабораторию аэрокосмического мониторинга пастбищ

В России создадут лабораторию аэрокосмического мониторинга пастбищЧто поможет поднять продуктивность пастбищ на 25%
В пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета рассказали журналистам, что на базе университета появится лаборатория аэрокосмического мониторинга пастбищ, пишет ТАСС.
© Ferra
Как считают ученые, аэрокосмический мониторинг способен поднять продуктивность пастбищ на 25% минимум.
С помощью дистанционного зондирования ученые смогут разработать дорожную карту по повышению плодородия пастбищных земель, восстановлению эрозийных участков и увеличению гумусового слоя. По предварительным расчетам, использование технологий аэрокосмического мониторинга позволит увеличить продуктивность пастбищ от 25% до 35%, а экономический эффект в масштабах страны может превысить 10 млрд рублей.
В Пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета добавили, что методику аэрокосмического мониторинга создали ученые вуза.