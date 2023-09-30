В России
21:40, 30 сентября 2023
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В России создадут лабораторию аэрокосмического мониторинга пастбищ

Что поможет поднять продуктивность пастбищ на 25%

В пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета рассказали журналистам, что на базе университета появится лаборатория аэрокосмического мониторинга пастбищ, пишет ТАСС.

В России создадут лабораторию аэрокосмического мониторинга пастбищ

© Ferra

Как считают ученые, аэрокосмический мониторинг способен поднять продуктивность пастбищ на 25% минимум.

С помощью дистанционного зондирования ученые смогут разработать дорожную карту по повышению плодородия пастбищных земель, восстановлению эрозийных участков и увеличению гумусового слоя. По предварительным расчетам, использование технологий аэрокосмического мониторинга позволит увеличить продуктивность пастбищ от 25% до 35%, а экономический эффект в масштабах страны может превысить 10 млрд рублей.

Пресс-служба Ставропольского государственного аграрного университета

В Пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета добавили, что методику аэрокосмического мониторинга создали ученые вуза.

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