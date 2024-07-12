В России создадут лазер для лечения атеросклероза артерий

Новый ультрафиолетовый лазер поможет в хирургическом удалении атеросклеротических бляшек, улучшая кровообращение и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рыбинский завод приборостроения выступит в качестве изготовителя прототипа, а срок создания промышленного образца составляет три года.

Соглашение, заключенное между Рыбинским заводом приборостроения и Ярославским медицинским университетом, также предусматривает развитие научно-образовательного потенциала завода и улучшение подготовки специалистов в области медицинской техники. Главный конструктор РЗП Владимир Михайлов подчеркнул важность сотрудничества с медицинским университетом для создания эффективных отечественных приборов.