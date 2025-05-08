В России создадут магистральные и региональные лайнеры нового поколения

Проект предполагает создание новых моделей с улучшенными аэродинамическими характеристиками и конструктивной схемой. Также будет уделено внимание снижению расхода топлива и уровня шума, что улучшит эксплуатационные качества и комфорт для пассажиров. Разработка будет охватывать как магистральные самолеты, так и более компактные региональные лайнеры.

В ходе работы над проектом выбраны современные технологии, которые помогут повысить эффективность самолетов, а также снизить их воздействие на окружающую среду. Работы будут финансироваться в несколько этапов: в 2025 году планируется выделить 0,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 5,8 миллиарда рублей, а в 2027 году — 7 миллиардов рублей.

Контракт должен быть исполнен к 1 декабря 2027 года, а по итогам первых этапов разработки будут подведены результаты.