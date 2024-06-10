В России
Опубликовано 10 июня 2024, 16:54
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В России создадут микрофлюидный чип для отбора сперматозоидов

Для процедур ЭКО и ИКСИ
Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из Технологического университета имени Шарифа (Иран) работают над прототипом микрофлюидного чипа для сортировки сперматозоидов. Он позволит ускорить процесс отбора спермы для процедур ЭКО и ИКСИ, увеличивая эффективность репродуктивных технологий.
В России создадут микрофлюидный чип для отбора сперматозоидов

© Ferra.ru

Сниженная фертильность мужчины является причиной до половины случаев бесплодия в парах. Для успешного проведения процедур ЭКО и ИКСИ необходимо отобрать наиболее жизнеспособные сперматозоиды. Сейчас этот процесс осуществляется вручную, что требует времени и не всегда эффективно.

Микрофлюидный чип имитирует прохождение сперматозоидов через женские половые пути, позволяя проводить отбор по нескольким параметрам одновременно. Это позволит улучшить и ускорить процесс отбора сперматозоидов, повышая шансы на успешное проведение вспомогательных репродуктивных процедур.

Сейчас чип находится на стадии испытаний с использованием образцов от здоровых добровольцев. Ученым предстоит доработать архитектуру чипа, подобрать режимы перфузии и интегрировать дополнительные модули для анализа, чтобы обеспечить его оптимальную работу.