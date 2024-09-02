В России создадут микрогель для ускоренного заживления ожогов

Разработка направлена на лечение ожогов 1−3а степени, а также на защиту раневой поверхности от инфекций. Основной особенностью нового средства является его способность реагировать на температуру раны: по мере заживления температура снижается, и микрогели высвобождают необходимые препараты на каждом этапе восстановления, отметили в пресс-службе.

Заведующий лабораторией синтеза полимеров медицинского назначения Сеченовского Университета Сергей Костюк сообщил, что микрогели представляют собой полимерные частицы, которые будут «загружены» активными компонентами, включая антибиотики, противовоспалительные вещества и факторы роста. Это решение позволит создавать благоприятные условия для миграции и роста клеток, обеспечивая более быстрое и эффективное заживление ожогов.