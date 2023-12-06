В России создадут микроплазменный двигатель для малых спутников

Проект, который находится на начальной стадии, уже достиг определенных результатов: доказано, что равновесное состояние в экспериментальном микроплазменном двигателе устанавливается за доли секунды. Это дает возможность ученым строить математическую модель процесса, отметили в пресс-службе.

Следующие этапы разработки включают изучение физико-химических реакций, анализ температурных режимов и способов увеличения импульса двигателя. Ученые выражают уверенность в том, что создание этого типа двигателя откроет новые возможности для малых космических аппаратов, делая их более маневренными и эффективными.