В России создадут микроплазменный двигатель для малых спутников

В России создадут микроплазменный двигатель для малых спутниковВесом до 10 кг
В пресс-службе Омского государственного технического университета сообщили, что ученые вуза приступили к разработке микроплазменного ракетного двигателя, который может быть использован на микроспутниках весом до 10 кг. Этот двигатель призван обеспечить маневренность для маленьких космических аппаратов, обладающих ограниченными возможностями управления, пишет ТАСС.
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Проект, который находится на начальной стадии, уже достиг определенных результатов: доказано, что равновесное состояние в экспериментальном микроплазменном двигателе устанавливается за доли секунды. Это дает возможность ученым строить математическую модель процесса, отметили в пресс-службе.
Следующие этапы разработки включают изучение физико-химических реакций, анализ температурных режимов и способов увеличения импульса двигателя. Ученые выражают уверенность в том, что создание этого типа двигателя откроет новые возможности для малых космических аппаратов, делая их более маневренными и эффективными.