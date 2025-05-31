В России создадут многофункциональный цифровой сервис на отечественном ПО

Опубликовано 31 мая 2025, 09:451 мин.
В России создадут многофункциональный цифровой сервис на отечественном ПОСервис заменит бумажные документы цифровым ID
В России разрабатывают многофункциональный цифровой сервис, который полностью основан на отечественных технологиях. Как заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, система будет использовать исключительно российское программное обеспечение (ПО), зарегистрированное в соответствующем реестре.
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Сервис позволит гражданам отказаться от бумажных документов, заменив их цифровым идентификатором. По аналогии с виртуальными дисконтными картами, пользователи смогут подтверждать личность через специальное приложение. Разработчики обещают, что решение будет соответствовать самым строгим стандартам безопасности.
В перспективе система может охватить основные документы: дипломы об образовании, водительские права, полисы ОМС. По словам Боярского, создание национального сервиса также направлено на замещение иностранных мессенджеров, которые могут представлять угрозу безопасности данных.