В России создадут мобильные электростанции для удаленных районов

Опубликовано 10 июля 2025, 14:341 мин.
В России создадут мобильные электростанции для удаленных районовПервый образец планируют испытать в 2027 году
Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») приступила к разработке мобильных газотурбинных электростанций (ГТЭС), которые смогут оперативно обеспечивать энергией отдалённые и энергодефицитные территории.
Проект предполагает создание модульных электростанций на основе модернизированного газотурбинного двигателя НК-37 мощностью 25 мегаватт. Первый опытный экземпляр планируется представить для испытаний в 2027 году.
Отличительной особенностью новых установок станет их быстрая сборка и ввод в эксплуатацию без необходимости серьёзной подготовки площадки. Электростанции смогут работать как на природном газе, так и на дизельном топливе, что делает их универсальными в условиях ограниченной инфраструктуры.
Разработка ориентирована на использование в регионах с труднодоступной логистикой, а также на промышленных объектах, где необходимо оперативное наращивание генерации.