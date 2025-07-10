В России создадут мобильные электростанции для удаленных районов

Проект предполагает создание модульных электростанций на основе модернизированного газотурбинного двигателя НК-37 мощностью 25 мегаватт. Первый опытный экземпляр планируется представить для испытаний в 2027 году.

Отличительной особенностью новых установок станет их быстрая сборка и ввод в эксплуатацию без необходимости серьёзной подготовки площадки. Электростанции смогут работать как на природном газе, так и на дизельном топливе, что делает их универсальными в условиях ограниченной инфраструктуры.

Разработка ориентирована на использование в регионах с труднодоступной логистикой, а также на промышленных объектах, где необходимо оперативное наращивание генерации.