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В России
Опубликовано 09 апреля 2024, 19:36
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В России создадут модель лесной экосистемы для измерения углерода

С использованием данных БПЛА
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза ведут работы по разработке универсальной модели естественной лесной системы. Главная цель проекта — оценить, насколько деревья способны удерживать и накапливать углерод. Они используют данные, собранные при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В России создадут модель лесной экосистемы для измерения углерода

© Ferra.ru

В ходе исследований ученые изучают потоки парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Они анализируют различные параметры лесной экосистемы, такие как активность роста растений, количество света, достигающего разных уровней леса, и дыхание почвы.

Главной задачей исследователей стало определение эффективности лесных экосистем в плане сохранения углерода. Они анализируют как естественные леса, так и искусственно созданные, включая посадки деревьев.

Для исследования был выбран сосновый лес в Академгородке. С помощью беспилотных летательных аппаратов и лазерного сканирования ученые получили данные о каждом дереве в лесу: его координаты, высоту, диаметр кроны и другие параметры. Это помогло им оценить количество углерода, поглощенного деревьями, и их общий вклад в экосистему, отметили в пресс-службе.

Главный научный сотрудник проекта, Николай Лащинский, подчеркнул, что использование беспилотных летательных аппаратов значительно упрощает и ускоряет процесс сбора данных, что позволяет более точно оценить состояние лесной экосистемы и ее способность к удержанию углерода.