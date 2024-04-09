В России создадут модель лесной экосистемы для измерения углерода

В ходе исследований ученые изучают потоки парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Они анализируют различные параметры лесной экосистемы, такие как активность роста растений, количество света, достигающего разных уровней леса, и дыхание почвы.

Главной задачей исследователей стало определение эффективности лесных экосистем в плане сохранения углерода. Они анализируют как естественные леса, так и искусственно созданные, включая посадки деревьев.

Для исследования был выбран сосновый лес в Академгородке. С помощью беспилотных летательных аппаратов и лазерного сканирования ученые получили данные о каждом дереве в лесу: его координаты, высоту, диаметр кроны и другие параметры. Это помогло им оценить количество углерода, поглощенного деревьями, и их общий вклад в экосистему, отметили в пресс-службе.

Главный научный сотрудник проекта, Николай Лащинский, подчеркнул, что использование беспилотных летательных аппаратов значительно упрощает и ускоряет процесс сбора данных, что позволяет более точно оценить состояние лесной экосистемы и ее способность к удержанию углерода.