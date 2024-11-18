В России создадут модульную платформу для автомобилей, гибридов и электромобилей

Планируется, что новая платформа позволит закрыть текущие пробелы в производстве легковых автомобилей разных классов, включая экологически чистые варианты. Это создаст возможности для массового производства электромобилей и гибридов в России, что поможет ускорить переход к более устойчивым и инновационным транспортным средствам.

Также министр отметил, что в сфере железнодорожного машиностроения Россия уже успешно производит весь спектр тягового и подвижного состава. Однако особое внимание будет уделено разработке высокоскоростных поездов, что позволит повысить конкурентоспособность отечественного транспорта.