В России создадут модульную платформу для автомобилей, гибридов и электромобилей

Опубликовано 18 ноября 2024, 16:541 мин.
В России создадут модульную платформу для автомобилей, гибридов и электромобилейМинпромторг планирует расширение производства автомобилей на отечественной базе
Минпромторг России анонсировал разработку единой модульной платформы, на основе которой будут производиться не только автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но и гибридные и электрические модели. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия».
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Планируется, что новая платформа позволит закрыть текущие пробелы в производстве легковых автомобилей разных классов, включая экологически чистые варианты. Это создаст возможности для массового производства электромобилей и гибридов в России, что поможет ускорить переход к более устойчивым и инновационным транспортным средствам.
Также министр отметил, что в сфере железнодорожного машиностроения Россия уже успешно производит весь спектр тягового и подвижного состава. Однако особое внимание будет уделено разработке высокоскоростных поездов, что позволит повысить конкурентоспособность отечественного транспорта.