В России создадут национальную платформу для ИИ

Генеральный директор «Нейролаб» Вячеслав Береснев подчеркнул, что для роста ИИ-отрасли критически важно объединить усилия всех участников рынка. Платформа предоставит инструменты для различных задач, от небольших стартапов до крупных технологических компаний. По словам Береснева, главный акцент будет сделан на ускорение внедрения ИИ в бизнес.

Создание национальной языковой модели потребует значительных вложений и усилий, включая мощные вычислительные ресурсы. Для этого майнинговые компании готовы предоставить свои дата-центры. Игорь Рунец, генеральный директор компании BitRiver, отметил, что для реализации таких проектов требуются значительные ресурсы, и они готовы инвестировать в будущее развитие ИИ.

По мнению экспертов, роль майнинговых структур будет ключевой. Тимофей Семенов, гендиректор Intelion Data Systems, рассказал, что российские майнинговые компании уже начали диверсификацию, создавая кластеры для вычислений, необходимых для ИИ. В свою очередь, Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга, отметил, что они готовы предоставить ресурсы для сложных проектов, требующих огромных мощностей.