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В России
Опубликовано 13 мая 2024, 21:10
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В России создадут «научный смартфон» для исследователей

На Земле и в космосе
Группа студентов Московского авиационного института разрабатывает компактный прибор, который сможет заменить несколько измерительных устройств для ученых. Этот уникальный гаджет объединит функции тепловизора, измерителя ультрафиолетового излучения, кислотности почвы и других датчиков.
В России создадут «научный смартфон» для исследователей

© Ferra.ru

Студенты сообщили, что работа над проектом идет третий год, и их целью является создание универсального прибора с набором датчиков, полезного как на Земле, так и при исследованиях космических объектов. Они выделяют потенциальное применение в исследованиях Марса, где такой гаджет позволит проводить разнообразные измерения и анализы.

Проект получил финансирование от Фонда содействия инновациям. Для его осуществления были созданы модифицированные датчики и специальное программное обеспечение. Студенты уже создали несколько прототипов устройства и работают над его улучшением. Планируется выпустить готовое изделие на рынок в течение трех лет.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#космос
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#разработка