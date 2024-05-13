В России создадут «научный смартфон» для исследователей

Студенты сообщили, что работа над проектом идет третий год, и их целью является создание универсального прибора с набором датчиков, полезного как на Земле, так и при исследованиях космических объектов. Они выделяют потенциальное применение в исследованиях Марса, где такой гаджет позволит проводить разнообразные измерения и анализы.

Проект получил финансирование от Фонда содействия инновациям. Для его осуществления были созданы модифицированные датчики и специальное программное обеспечение. Студенты уже создали несколько прототипов устройства и работают над его улучшением. Планируется выпустить готовое изделие на рынок в течение трех лет.