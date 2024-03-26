В России создадут наземный комплекс для спутниковой системы «Гонец 2.0»

Система «Гонец 2.0» позволит обеспечить не только телефонную связь, но и мониторинг важных объектов, а также поддержку интернета вещей. Планируется, что в группировку войдут 28 спутников «Гонец-М1», находящихся на низкой околоземной орбите, отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора предприятия, Павла Черенкова, развертывание этой группировки ожидается завершить к 2029 году. В настоящее время продолжается работа по выбору мест для размещения наземных станций связи.