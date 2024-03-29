В России создадут новые антенны для спутникового интернета

Новые антенны основаны на основе метаповерхностей — специальных электромагнитных структур, содержащих множество микроскопических элементов, размер которых гораздо меньше длины волны радиосигнала. Это позволяет получать уникальные свойства и формировать излучение в нужном направлении. Кроме того, стоимость таких антенн существенно ниже зарубежных аналогов, которые могут превышать 1 миллион рублей.

Антенны на метаповерхностях будут устанавливаться как в пользовательские терминалы, так и на космические аппараты. Это открывает новые возможности для развития спутниковых сетей интернета, так как существующие методы, такие как зеркальные параболические антенны, имеют ряд ограничений, особенно для подвижных объектов.

Исследователи надеются на скорое начало испытаний новых антенн, а также на успешное внедрение их в различные проекты связи, включая будущие спутниковые сети. Это открывает новые перспективы для развития сетей связи следующего поколения.