В России создадут новые методы психологической поддержки для полетов к Марсу

Ученые уже проводят эксперименты в длительных изоляционных испытаниях, моделируя условия дальнего космоса. Они ищут альтернативные способы связи и методы борьбы со стрессом. Такие наработки будут необходимы для экспедиций к Луне и Марсу, отметил Рюмина.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза работают над комплексным решением проблемы потери костной массы и атрофии мышц у космонавтов. Полет на Марс займет 6−9 месяцев, за которые можно потерять более 10 процентов костной ткани.