В России создадут новые методы психологической поддержки для полетов к Марсу

Опубликовано 05 апреля 2026, 15:341 мин.
В России создадут новые методы психологической поддержки для полетов к МарсуСпециалисты разрабатывают способы борьбы со стрессом
Специалисты Института медико-биологических проблем РАН разрабатывают новые методики психологической поддержки для будущих межпланетных полетов. Как отметил заведующий лабораторией Олег Рюмин, ключевой проблемой является задержка связи между Землей и кораблем. Постоянного контакта не будет, и экипажу придется работать в полностью автономном режиме длительное время, пишет ТАСС.
Ученые уже проводят эксперименты в длительных изоляционных испытаниях, моделируя условия дальнего космоса. Они ищут альтернативные способы связи и методы борьбы со стрессом. Такие наработки будут необходимы для экспедиций к Луне и Марсу, отметил Рюмина.
Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза работают над комплексным решением проблемы потери костной массы и атрофии мышц у космонавтов. Полет на Марс займет 6−9 месяцев, за которые можно потерять более 10 процентов костной ткани.