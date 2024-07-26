В России создадут новый препарат против ВИЧ

Как сообщают в пресс-службе агентства, новый препарат обещает ряд преимуществ. Во-первых, он будет обеспечивать длительный терапевтический эффект и минимальные побочные действия. Во-вторых, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости, что является одной из главных проблем при лечении ВИЧ.

Новый подход в лечении ВИЧ-инфекции позволит защитить иммунные клетки от заражения, обеспечивая их нормальное функционирование и предотвращая развитие СПИДа, отметили в пресс-службе.

По данным ФМБА, в долгосрочной перспективе такая генная терапия может привести к полному излечению от ВИЧ-инфекции.