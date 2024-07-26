В России создадут новый препарат против ВИЧ

Опубликовано 26 июля 2024, 15:58
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В России создадут новый препарат против ВИЧОн может привести к полному излечению
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) делают значительный шаг в борьбе со СПИДом. Они разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора.
Как сообщают в пресс-службе агентства, новый препарат обещает ряд преимуществ. Во-первых, он будет обеспечивать длительный терапевтический эффект и минимальные побочные действия. Во-вторых, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости, что является одной из главных проблем при лечении ВИЧ.
Новый подход в лечении ВИЧ-инфекции позволит защитить иммунные клетки от заражения, обеспечивая их нормальное функционирование и предотвращая развитие СПИДа, отметили в пресс-службе.
По данным ФМБА, в долгосрочной перспективе такая генная терапия может привести к полному излечению от ВИЧ-инфекции.