В России
Опубликовано 21 ноября 2024, 17:02
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В России создадут «орган-на-чипе» для тестирования препаратов

Новая технология поможет оценить токсичность лекарств
В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) разрабатывают технологию «орган-на-чипе», которая позволит тестировать токсичность генно-терапевтических препаратов. Эта поможет безопасно и эффективно оценивать новые лекарства.
В России создадут «орган-на-чипе» для тестирования препаратов

© Ferra.ru

Как сообщила проректор по научной работе СибГМУ Ольга Федорова, проект направлен на создание принципиально новой модели «инвитро», которая будет использоваться для оценки токсичности препаратов, разработанных с учетом индивидуальных особенностей пациента. Это важный шаг в направлении персонализированной медицины, которая требует новых тест-систем для точного анализа лекарств.

Суть технологии заключается в создании микрофлюидной платформы, которая моделирует вторичный опухолевый узел печени человека. Этот «орган-на-чипе» будет использоваться для скрининга перспективных генотерапевтических продуктов, включая лекарства на основе РНК. В рамках проекта также создадут органоид печени с опухолевыми клетками, что позволит исследовать антиметастатическую активность препаратов.