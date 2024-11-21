В России создадут «орган-на-чипе» для тестирования препаратов

Как сообщила проректор по научной работе СибГМУ Ольга Федорова, проект направлен на создание принципиально новой модели «инвитро», которая будет использоваться для оценки токсичности препаратов, разработанных с учетом индивидуальных особенностей пациента. Это важный шаг в направлении персонализированной медицины, которая требует новых тест-систем для точного анализа лекарств.

Суть технологии заключается в создании микрофлюидной платформы, которая моделирует вторичный опухолевый узел печени человека. Этот «орган-на-чипе» будет использоваться для скрининга перспективных генотерапевтических продуктов, включая лекарства на основе РНК. В рамках проекта также создадут органоид печени с опухолевыми клетками, что позволит исследовать антиметастатическую активность препаратов.