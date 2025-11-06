В России создадут отечественный футбольный симулятор

По его словам, для достижения результата необходимо не только приобретение авторских прав или привлечение известных имен, но и накопление практического опыта. Российским разработчикам потребуется создать около двадцати игр, чтобы среди них появился по-настоящему выдающийся продукт.

Процесс разработки каждой игры требует значительных временных и финансовых затрат. Смит подчеркнул, что, несмотря на сложности, работа в этом направлении необходима для обеспечения технологической самодостаточности страны.

Ранее в России началась разработка национального стандарта для классификации компьютерных игр и игрушек, изображающих персонажей из кино и анимации. Об этом сообщила представитель Росстандарта Анастасия Каврусова на заседании в Госдуме. По ее словам, документ сейчас проходит необходимые стадии рассмотрения и экспертизы.