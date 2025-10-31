В России
В России создадут отечественный концентрат омега-3

Из жира байкальской нерпы
Ученые Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова работают над созданием отечественного концентрата омега-3 из жира байкальской нерпы. Этот проект реализуется в рамках программы «Медбиофарм» и направлен на снижение зависимости российского рынка от импортных поставок.
Исследования ведутся в лаборатории инновационной фармацевтики. Специалисты изучают жир нерпы, в котором уже содержится 300 мг омега-3 на грамм. Сейчас они работают над повышением концентрации до 900 мг на грамм, чтобы получить продукт, соответствующий премиальным зарубежным аналогам.

Развитие проекта положительно повлияло на интерес абитуриентов к фармации. Набор студентов на это направление увеличился более чем на 30% по сравнению с 2024 годом. Как отметили в университете, студенты видят перспективу в участии в государственной задаче по развитию фармацевтики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
#В России
#Россия
#наука