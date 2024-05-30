В России создадут отечественный ускорительный масс-спектрометр

Новый комплекс обещает стать универсальным и эффективным инструментом для исследований в различных областях науки, включая геологию, археологию, медицину и многое другое. Он объединит в себе лучшие качества уже существующих приборов, успешно зарекомендовавших себя на международном уровне, отметили в пресс-службе.

Группа ученых из НГУ и институтов СО РАН, включая Институт ядерной физики и Институт археологии, участвуют в разработке. Метод масс-спектрометрии нацелен на исследования в различных областях науки, включая геологию, археологию, медицину и фармакологию.