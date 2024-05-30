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В России
Опубликовано 30 мая 2024, 18:37
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В России создадут отечественный ускорительный масс-спектрометр

В ближайшие пять лет
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами двух институтов СО РАН объединили усилия для разработки отечественного ускорительного масс-спектрометра, который планируется внедрить в серийное производство в ближайшие пять лет.
В России создадут отечественный ускорительный масс-спектрометр

© Ferra.ru

Новый комплекс обещает стать универсальным и эффективным инструментом для исследований в различных областях науки, включая геологию, археологию, медицину и многое другое. Он объединит в себе лучшие качества уже существующих приборов, успешно зарекомендовавших себя на международном уровне, отметили в пресс-службе.

Группа ученых из НГУ и институтов СО РАН, включая Институт ядерной физики и Институт археологии, участвуют в разработке. Метод масс-спектрометрии нацелен на исследования в различных областях науки, включая геологию, археологию, медицину и фармакологию.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#наука
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#исследование
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#разработка