В России создадут отечественный ускорительный масс-спектрометр

Опубликовано 30 мая 2024, 18:37
1 мин.
В России создадут отечественный ускорительный масс-спектрометрВ ближайшие пять лет
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами двух институтов СО РАН объединили усилия для разработки отечественного ускорительного масс-спектрометра, который планируется внедрить в серийное производство в ближайшие пять лет.
© Ferra.ru
Новый комплекс обещает стать универсальным и эффективным инструментом для исследований в различных областях науки, включая геологию, археологию, медицину и многое другое. Он объединит в себе лучшие качества уже существующих приборов, успешно зарекомендовавших себя на международном уровне, отметили в пресс-службе.
Группа ученых из НГУ и институтов СО РАН, включая Институт ядерной физики и Институт археологии, участвуют в разработке. Метод масс-спектрометрии нацелен на исследования в различных областях науки, включая геологию, археологию, медицину и фармакологию.