В России создадут первый цифровой двойник мостового перехода

Опубликовано 18 июля 2024, 14:53
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В России создадут первый цифровой двойник мостового переходаВ 2026 году
В Иркутской области к 2026 году будет построен первый в России цифровой двойник мостового перехода через реку Лена. Это решение позволит контролировать состояние и нагрузку моста в реальном времени, минимизируя риск аварий и обрушений.
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Ректор Иркутского государственного университета путей сообщений Юрий Трофимов отметил, что цифровая математическая модель будет автоматически регулировать проход транспортных средств в зависимости от условий, таких как весовая нагрузка и климатические условия, что особенно важно в периоды повышенной воды.
Проект предполагает использование передовых технологий для предотвращения катастроф, подобных обрушению мостов в результате природных катаклизмов. Такой подход позволит улучшить безопасность транспортной инфраструктуры и предотвратить ситуации, подобные произошедшей в Смоленской области, где путепровод рухнул на железнодорожные пути, несмотря на предыдущие обследования, отметил Трофимов.