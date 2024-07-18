В России создадут первый цифровой двойник мостового перехода

Ректор Иркутского государственного университета путей сообщений Юрий Трофимов отметил, что цифровая математическая модель будет автоматически регулировать проход транспортных средств в зависимости от условий, таких как весовая нагрузка и климатические условия, что особенно важно в периоды повышенной воды.

Проект предполагает использование передовых технологий для предотвращения катастроф, подобных обрушению мостов в результате природных катаклизмов. Такой подход позволит улучшить безопасность транспортной инфраструктуры и предотвратить ситуации, подобные произошедшей в Смоленской области, где путепровод рухнул на железнодорожные пути, несмотря на предыдущие обследования, отметил Трофимов.