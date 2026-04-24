В России создадут первый в мире препарат для блокировки гена старения клеток

24 апреля 2026
В России создадут первый в мире препарат для блокировки гена старения клетокГенотерапия нацелена на отключение рецептора RAGE
Заместитель министра науки Денис Секиринский на конференции «За медицину здорового долголетия» в Саранске сообщил, что российские ученые ведутся работы над созданием первого в мире генотерапевтического препарата, который должен блокировать ген RAGE. Его активация, по данным ученых, запускает процессы старения клетки.
Исследование выполняется в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Разработка направлена на поиск способа, который позволит воздействовать на механизмы старения на уровне генов и замедлять разрушение клеток, отметил Секиринский.
Проект реализует Институт биологии старения и медицины. Ученые рассматривают блокировку RAGE как один из перспективных подходов.
Ранее стало известно, что российские ученые из Росатома, планируют вырастить паращитовидную железу на Международной космической станции. Орган доставят на Землю и пересадят лабораторной мыши. В мире это будет первый случай пересадки живого функционального органа сложной структуры, выращенного в космосе.