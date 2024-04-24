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В России
Опубликовано 24 апреля 2024, 20:41
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В России создадут платформу для новых вакцин и лекарств на основе мРНК

Что ускорит разработку
Ученые Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (НЦМУ СПбПУ) разрабатывают платформу для разработки вакцин и препаратов на основе мРНК. Это поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами и гриппом.
В России создадут платформу для новых вакцин и лекарств на основе мРНК

© Ferra.ru

Платформа, создаваемая Научным центром «Передовые цифровые технологии», обладает высокой универсальностью и позволяет создавать препараты быстрее. Она включает в себя новейшие компоненты, а также опыт, полученный при создании вакцины от коронавируса.

Помимо этого, планируется начать исследования вакцины от гриппа на животных в 2024 году, чтобы в 2025 году начать клинические испытания. Также в планах ученых исследования использования мРНК в лечении рака. Создание этой платформы открывает новые возможности для борьбы с инфекциями, такими как ВИЧ, гепатит С и респираторно-синцитиальный вирус.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#медицина
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#здоровье
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#разработка
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