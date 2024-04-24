В России создадут платформу для новых вакцин и лекарств на основе мРНК

Платформа, создаваемая Научным центром «Передовые цифровые технологии», обладает высокой универсальностью и позволяет создавать препараты быстрее. Она включает в себя новейшие компоненты, а также опыт, полученный при создании вакцины от коронавируса.

Помимо этого, планируется начать исследования вакцины от гриппа на животных в 2024 году, чтобы в 2025 году начать клинические испытания. Также в планах ученых исследования использования мРНК в лечении рака. Создание этой платформы открывает новые возможности для борьбы с инфекциями, такими как ВИЧ, гепатит С и респираторно-синцитиальный вирус.