В России
Опубликовано 29 июля 2026, 22:17
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В России создадут платформу для проектирования белков с помощью ИИ

Разработка займет около трех лет
Научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН Владимир Попов в рамках конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» сообщил, что ученые планируют за три года разработать платформу для создания белков с заданными свойствами. Сервис предназначен для ускорения исследований и разработки новых белковых молекул.
В России создадут платформу для проектирования белков с помощью ИИ

© Ferra.ru

Платформу реализуют в формате облачного сервиса на инфраструктуре Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». На первом этапе исследователи намерены развернуть на ней доступные программные продукты для проектирования белков.

В рамках проекта также планируется разработать протоколы, основанные на методах искусственного интеллекта, которые будут использоваться для проектирования белков с заданным функционалом и получения новых белковых молекул, отметил Попов.

В работе примут участие специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН, Института биоорганической химии РАН и Института молекулярной биологии РАН.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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