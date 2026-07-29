В России создадут платформу для проектирования белков с помощью ИИ

Платформу реализуют в формате облачного сервиса на инфраструктуре Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». На первом этапе исследователи намерены развернуть на ней доступные программные продукты для проектирования белков.

В рамках проекта также планируется разработать протоколы, основанные на методах искусственного интеллекта, которые будут использоваться для проектирования белков с заданным функционалом и получения новых белковых молекул, отметил Попов.

В работе примут участие специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН, Института биоорганической химии РАН и Института молекулярной биологии РАН.