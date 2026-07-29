В России создадут платформу для проектирования белков с помощью ИИ

Опубликовано 29 июля 2026, 22:171 мин.
В России создадут платформу для проектирования белков с помощью ИИРазработка займет около трех лет
Научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН Владимир Попов в рамках конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» сообщил, что ученые планируют за три года разработать платформу для создания белков с заданными свойствами. Сервис предназначен для ускорения исследований и разработки новых белковых молекул.
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Платформу реализуют в формате облачного сервиса на инфраструктуре Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». На первом этапе исследователи намерены развернуть на ней доступные программные продукты для проектирования белков.
В рамках проекта также планируется разработать протоколы, основанные на методах искусственного интеллекта, которые будут использоваться для проектирования белков с заданным функционалом и получения новых белковых молекул, отметил Попов.
В работе примут участие специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН, Института биоорганической химии РАН и Института молекулярной биологии РАН.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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