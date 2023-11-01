В России создадут полигоны для тестирования оборудования для микроэлектроники

В настоящее время проводятся тестирования на тестовых участках в существующих производствах, но для более полноценного исследования и тестирования оборудования требуются специальные полигоны. Эти полигоны позволят проводить тестирование на всех этапах производства и проверять работоспособность установленного оборудования, отмечает Шпак.

Заместитель главы Минпромторга также уточнил, что речь идет о реконструкции существующих площадей, а не о строительстве с нуля. Окончательное решение по созданию полигонов будет принято во втором квартале 2024 года.

Главные площадки для создания этих полигонов будут расположены в городах, где уже существуют предприятия по производству микроэлектроники. Это обеспечит более удобное и эффективное тестирование оборудования, не требующее его перевозки через всю страну.