В России
15:41, 01 ноября 2023
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В России создадут полигоны для тестирования оборудования для микроэлектроники

В нескольких городах

В России в 2024 году начнут создавать полигоны для тестирования оборудования, используемого в производстве микроэлектроники. Эти полигоны будут размещены в нескольких городах, включая Москву, Зеленоград, Санкт-Петербург и Новосибирск. Об этом сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли России, Василий Шпак в интервью РИА Новости.

В России создадут полигоны для тестирования оборудования для микроэлектроники

© Ferra.ru

В настоящее время проводятся тестирования на тестовых участках в существующих производствах, но для более полноценного исследования и тестирования оборудования требуются специальные полигоны. Эти полигоны позволят проводить тестирование на всех этапах производства и проверять работоспособность установленного оборудования, отмечает Шпак.

Заместитель главы Минпромторга также уточнил, что речь идет о реконструкции существующих площадей, а не о строительстве с нуля. Окончательное решение по созданию полигонов будет принято во втором квартале 2024 года.

Главные площадки для создания этих полигонов будут расположены в городах, где уже существуют предприятия по производству микроэлектроники. Это обеспечит более удобное и эффективное тестирование оборудования, не требующее его перевозки через всю страну.

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