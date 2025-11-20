В России создадут портал для специалистов по микрофлюидике

Опубликовано 20 ноября 2025, 21:551 мин.
В России создадут портал для специалистов по микрофлюидикеБаза данных объединит разработчиков «лабораторий на чипе»
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что специалисты вуза приступили к созданию всероссийского сообщества специалистов в области микрофлюидных технологий. К концу первого квартала 2026 года планируется запустить специализированный интернет-портал, который будет агрегировать информацию о российских разработчиках и образовательных ресурсах.
Инициатива соответствует целям национального проекта «Новые материалы и химия», стартовавшего в 2025 году. Университет также готов выступить интегратором для разработки междисциплинарной сетевой образовательной программы по подготовке кадров в этой сфере.
Микрофлюидные технологии позволяют создавать миниатюрные «лаборатории на чипе» для химического анализа, разработки лекарств, медицинской диагностики и решения задач пищевой промышленности. В текущем году в ЮФУ прошла II Международная конференция Smart Microfluidics 2025, где были представлены разработки ведущих компаний и научных организаций.