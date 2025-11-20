В России создадут портал для специалистов по микрофлюидике

Инициатива соответствует целям национального проекта «Новые материалы и химия», стартовавшего в 2025 году. Университет также готов выступить интегратором для разработки междисциплинарной сетевой образовательной программы по подготовке кадров в этой сфере.

Микрофлюидные технологии позволяют создавать миниатюрные «лаборатории на чипе» для химического анализа, разработки лекарств, медицинской диагностики и решения задач пищевой промышленности. В текущем году в ЮФУ прошла II Международная конференция Smart Microfluidics 2025, где были представлены разработки ведущих компаний и научных организаций.