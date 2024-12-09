В России создадут портативный биопринтер для лечения незаживающих язв

Проект объединяет усилия Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, Института регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета. Исследования проводятся при поддержке гранта Российского научного фонда.

Цель разработки — создать методику восстановления тканей, которая будет эффективна при сложных повреждениях кожи. Ученые создают комбинированные биочернила, состоящие из гидрогеля и клеточных агрегатов, которые могут действовать как строительные блоки для новой ткани. Для ускорения регенерации в проект включен фотобиомодулятор, использующий низкоинтенсивное излучение в красном и инфракрасном диапазоне.