В России создадут постаматы для доставки посылок дронами

По словам Шпака, такая система доставки предполагает полное отсутствие человеческого участия в процессе. Покупатель делает заказ, дрон автономно доставляет товар в специальный постамат, после чего клиент получает уведомление на смартфон и забирает покупку. По его оценке, внедрение подобных решений в повседневную практику может произойти в обозримом будущем.

Ранее инженерная команда студентов Университета Иннополис представила прототип «умного» бака для сельскохозяйственных беспилотников. Устройство позволяет измерять уровень раствора для обработки полей и оптимизировать выполнение полетных заданий.