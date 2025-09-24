В России создадут постаматы для доставки посылок дронами

Опубликовано 24 сентября 2025, 11:261 мин.
В России создадут постаматы для доставки посылок дронамиБеспилотные аппараты смогут оставлять в них посылки
Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2025» сообщил, что в России ведутся работы по созданию автоматизированных постаматов, предназначенных для приема посылок от беспилотных летательных аппаратов.
© Ferra.ru
По словам Шпака, такая система доставки предполагает полное отсутствие человеческого участия в процессе. Покупатель делает заказ, дрон автономно доставляет товар в специальный постамат, после чего клиент получает уведомление на смартфон и забирает покупку. По его оценке, внедрение подобных решений в повседневную практику может произойти в обозримом будущем.
Ранее инженерная команда студентов Университета Иннополис представила прототип «умного» бака для сельскохозяйственных беспилотников. Устройство позволяет измерять уровень раствора для обработки полей и оптимизировать выполнение полетных заданий.