В России создадут препарат против потери мышц на основе экзосом

Лекарство создают на основе экзосом — внеклеточных пузырьков, через которые клетки общаются друг с другом. Доклинические исследования 2025 года в Российском научном центре хирургии показали: экзосомы молодых клеток способны омолаживать стареющие. Пересадка пузырьков от старых клеток к молодым, наоборот, ускоряла старение и усиливала воспаление. Новый препарат должен не допустить или остановить потерю мышечной массы, вернуть двигательную активность, отметил Секиринский.

Работа ведется по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Ожидается, что разработка станет прорывом в борьбе со старением. Первые результаты доклинических испытаний уже подтвердили перспективность экзосомного подхода.