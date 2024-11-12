В России создадут приложение с простым объяснением математики

На данный момент в приложении доступны пять тем по математике. Команда проекта активно работает над созданием нового контента с участием профессиональных репетиторов. В будущем планируется внедрение искусственного интеллекта, который будет отвечать на вопросы пользователей с использованием популярных культурных отсылок.

Проект прошел акселерационную программу ТИСБИ, заняв второе место, и получил грант в миллион рублей от Фонда содействия инновациям. Приложение уже прошло первичное тестирование, а в ближайшее время будет проведено официальное тестирование с фокус-группой. Команда планирует сотрудничать с образовательными учреждениями, как только продукт будет готов.