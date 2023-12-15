В России создадут принципиально новые препараты против COVID-19

Хеликазы — это ферменты, необходимые для разделения молекулы ДНК или РНК. Ученые обратились к компьютерному моделированию этого белка, чтобы найти вещества, способные подавлять его активность и тормозить распространение вируса.

Доцент кафедры органической химии СамГТУ, Вадим Ширяев, отметил, что понимание работы хеликазы на молекулярном уровне сделает поиск лекарств более эффективным. Это станет важным шагом в борьбе с вирусом, учитывая ограничения в эффективности и противопоказаниях текущих лекарств и вакцин.