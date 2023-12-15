В России создадут принципиально новые препараты против COVID-19

В России создадут принципиально новые препараты против COVID-19На основе белка
Ученые из Самарского государственного технического университета (СамГТУ) создали компьютерную модель белка-хеликазы коронавируса, отвечающего за его распространение. Они надеются, что это поможет в поиске эффективных и новых лекарств для борьбы с COVID-19, пишет РИА Новости.
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Хеликазы — это ферменты, необходимые для разделения молекулы ДНК или РНК. Ученые обратились к компьютерному моделированию этого белка, чтобы найти вещества, способные подавлять его активность и тормозить распространение вируса.
Доцент кафедры органической химии СамГТУ, Вадим Ширяев, отметил, что понимание работы хеликазы на молекулярном уровне сделает поиск лекарств более эффективным. Это станет важным шагом в борьбе с вирусом, учитывая ограничения в эффективности и противопоказаниях текущих лекарств и вакцин.