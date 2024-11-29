В России создадут самую мощную в мире гибридную вычислительную систему

По словам научного руководителя НЦФМ, академика РАН Александра Сергеева, система будет сочетать электронику и фотонику для сверхбыстрой обработки данных с использованием нейросетевых методов. Это позволит достичь рекордной скорости вычислений — более 10 в 19-й степени операций в секунду, что в несколько тысяч раз быстрее современных суперкомпьютеров.

В проекте участвуют ведущие российские научные учреждения, включая Российский федеральный ядерный центр и Самарский государственный университет. Особенность новой системы заключается в том, что она будет использовать оптические искусственные нейронные сети, что позволит значительно повысить производительность по сравнению с традиционными электронными компьютерами, отметил Сергеев.

Отличие фотонных вычислительных систем от существующих решений, таких как универсальные процессоры и графические ускорители, заключается в их способности ускорять обработку задач в 100−1000 раз. В перспективе, к 2030 году, эти системы могут достичь эксаопсного уровня.