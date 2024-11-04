В России создадут самые мощные в мире мегасайенс-установки

Никитин подчеркнул, что возможности новых установок впечатляют. Например, гибридная электронно-фотонная вычислительная система сможет выполнять до 10 в 19-й степени операций в секунду. Также будет построен коллайдер нового поколения, который обеспечит уровень интенсивности излучения, превышающий аналогичные мировые разработки на один-два порядка. Кроме того, мощность уникального источника света в Центре исследований экстремальных световых полей составит 10 в 17-й степени ватт.

Губернатор отметил, что НЦФМ станет современным образовательным пространством, включая красивые корпуса, места для проживания и досуга, а также удобные учебные пространства. Это создаст условия для качественной подготовки специалистов в области физики и математики.