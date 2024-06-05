В России создадут сеть из 270 полигонов для измерения углерода

Опубликовано 05 июня 2024, 17:39
1 мин.
В России создадут сеть из 270 полигонов для измерения углеродаДо конца 2024 года
К концу 2024 года сеть полигонов для измерения потоков углерода в экосистемах России вырастет с 147 до 270. Наталья Лукина, руководитель консорциума «Российские инновационные технологии мониторинга углерода», сообщила об этом на форуме «Экология».
© Ferra.ru
Новые полигоны будут охватывать леса Дальнего Востока, степи Ставропольского края, Волгоградской области и тундры Ямала. Кроме того, увеличится количество эколого-климатических станций до 19, среди которых 15 будут функционировать в южной и средней тайге.
Цель работы консорциума «РИТМ углерода» — помочь России достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Они собирают данные о поглощении парниковых газов экосистемами и разрабатывают подходы к оптимизации лесного и сельского хозяйства.
Планируется обновить коэффициенты в Национальном кадастре парниковых газов и дать прогноз динамики поглощения парниковых газов лесами до 2100 года.