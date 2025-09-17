В России создадут систему «человек на чипе» для испытания лекарств

Опубликовано 17 сентября 2025, 19:481 мин.
В России создадут систему «человек на чипе» для испытания лекарствТехнология позволит тестировать препараты без экспериментов на животных
Правительство России включило разработку системы «человек на чипе» в программу развития генетических технологий. Эта технология предназначена для скрининга лекарственных препаратов с использованием биоинженерных моделей, имитирующих работу человеческого организма.
© Ferra.ru
Технология основана на специальном чипе, внутри которого по микроканалам циркулируют питательные растворы, а на поверхностях выращиваются живые клетки. Это создаёт более естественную среду для испытаний по сравнению с традиционными методами тестирования на отдельных клеточных культурах или животных.
Разработка позволит учёным быстро и эффективно оценивать воздействие биологических и химических веществ на организм, выявляя наиболее перспективные соединения для создания новых лекарств. Технология также поможет сократить количество экспериментов на животных.
В России уже существуют отдельные разработки в этой области.