В России
Опубликовано 17 сентября 2025, 19:48
1 мин.

В России создадут систему «человек на чипе» для испытания лекарств

Технология позволит тестировать препараты без экспериментов на животных
Правительство России включило разработку системы «человек на чипе» в программу развития генетических технологий. Эта технология предназначена для скрининга лекарственных препаратов с использованием биоинженерных моделей, имитирующих работу человеческого организма.
В России создадут систему «человек на чипе» для испытания лекарств

© Ferra.ru

Технология основана на специальном чипе, внутри которого по микроканалам циркулируют питательные растворы, а на поверхностях выращиваются живые клетки. Это создаёт более естественную среду для испытаний по сравнению с традиционными методами тестирования на отдельных клеточных культурах или животных.

Разработка позволит учёным быстро и эффективно оценивать воздействие биологических и химических веществ на организм, выявляя наиболее перспективные соединения для создания новых лекарств. Технология также поможет сократить количество экспериментов на животных.

В России уже существуют отдельные разработки в этой области.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука