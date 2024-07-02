В России создадут систему дистанционного зондирования Земли

Опубликовано 02 июля 2024, 17:59
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В России создадут систему дистанционного зондирования ЗемлиИз группировки 72 спутников
В Госкорпорации Роскосмос в сотрудничестве с Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина анонсировал создание перспективной системы дистанционного зондирования Земли «Автограф». Основой системы станет группировка из 72 спутников «Пиксель-ВР», предназначенных для мониторинга инфраструктурных объектов с высоким пространственным разрешением.
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Первые два спутника будут построены на платформе «Карат-200» НПО Лавочкина, уже доказавшей свою надежность, в то время как остальные будут разработаны на новой платформе с акцентом на серийное производство.
Планируется расширение группировки до 14 спутников в семи плоскостях, что позволит осуществлять площадную съемку до 240 тыс. кв. км в сутки или проводить повторные съемки районов до двух раз в сутки, отметил главный конструктор системы Ильшат Губайдуллин.