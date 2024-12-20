В России создадут систему измерений для зарядных станций электромашин

Цель разработки — создать эталон единицы мощности постоянного тока, а также усовершенствовать методы передачи электрических величин, таких как ампер, вольт и ватт. Это обеспечит точность измерений в сетях и на станциях зарядки, которые становятся неотъемлемой частью инфраструктуры электротранспорта.

Сейчас институт завершил технический проект, который определяет решения для оснащения крупных региональных центров стандартизации и метрологии. Работы по созданию комплекса планируется завершить к 2026 году.

Руководитель лаборатории государственных эталонов в области электроэнергетики Глеб Гублер отметил, что метрологическое обеспечение имеет ключевое значение для развития электротранспорта в России. Ожидается, что к 2030 году в стране будет установлено несколько десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей. Эти станции обеспечат быструю зарядку за 20−30 минут и снимут ограничения на дальность поездок, что откроет новые возможности для пользователей электротранспорта.