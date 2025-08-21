В России создадут систему мониторинга токсичных водорослей

Система включит сеть стационарных станций наблюдения, спутниковый мониторинг с использованием искусственного интеллекта и службу оповещения об экологических угрозах. Разработка основана на исследованиях Камчатского полуострова и прилегающих акваторий, проводимых в 2024—2026 годах.

Вредоносное цветение возникает при аномальном росте микроводорослей или цианобактерий. Концентрация может достигать миллионов клеток на литр воды, что приводит к выделению биотоксинов, опасных для человека и морских экосистем.

Необходимость системы подтвердила экологическая катастрофа на Камчатке осенью 2020 года, когда токсичные водоросли Karenia selliformis вызвали массовую гибель морских организмов.

В проекте участвуют ДВФУ, институты РАН и профильные научные центры. Мониторинг будет включать забор проб воды и донных отложений, ДНК-анализ для определения видового разнообразия, контроль токсинов и пополнение референсной коллекции микроводорослей.