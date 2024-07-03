В России создадут систему телеметрии и мониторинга для газовой отрасли

Согласно годовому отчету холдинга, в текущем году планируется завершение разработки и вывод на рынок новой системы. Это позволит улучшить контроль за состоянием газопроводов и повысить их безопасность.

Кроме того, «Энергомера» завершила вывод на рынок блока измерения потенциала для станций катодной защиты газопроводов, что дополнительно укрепит позиции компании в сегменте оборудования для электрохимической защиты.

В 2023 году выручка холдинга выросла на 11% с 2022 года, достигнув 17,3 млрд рублей, а выручка от сегмента «Электротехническое приборостроение» увеличилась на 46% и составила 13,3 млрд рублей, согласно данным компании.