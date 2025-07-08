В России создадут систему учета беспилотников

Система будет создана на базе отечественной платформы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит контролировать все виды беспилотной техники — от летающих дронов до речных трамваев и сельскохозяйственных комбайнов. Каждому устройству присвоят цифровой аналог госномера с информацией о собственнике и маршруте движения.

Инициатива реализуется по поручению президента, которое было дано после совещания в Тольятти в феврале 2025 года. Новая система снимет существующие ограничения в использовании беспилотных технологий, обеспечив безопасность и прозрачность их применения.

Как пояснил Никитин, идентификация необходима для развития различных направлений беспилотного транспорта в стране.