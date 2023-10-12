В России создадут системы для заготовки компонентов крови

Совместно с российским партнером в индустрии медицинского оборудования реализуется проект по созданию отечественных медицинских систем для сбора компонентов крови, включая оборудование. Это инициатива призвана обеспечить Россию самостоятельными технологиями в области лечения и медицинских препаратов.

Кировский институт гематологии ФМБА разработал стандартные образцы для производства российских специфических иммуноглобулинов, предназначенных для защиты от таких заболеваний, как клещевой энцефалит, гепатит B, бешенство и столбняк.

Также, по словам Вероники Скворцовой, Санкт-Петербургский институт гематологии ФМБА создал аналог свежезамороженной плазмы.

Эти усилия в области медицины подчеркивают важность донорства в России, представляя его как почетное и благородное призвание, а также важную национальную задачу. Поддержка и сотрудничество между Службой крови, государственными органами и некоммерческими организациями дает положительные результаты, повышая интерес к донорству в стране.