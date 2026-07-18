Опубликовано 18 июля 2026, 23:161 мин.
В России создадут сорта сои с содержанием белка выше 50%Новые генотипы готовят к регистрации
Советник президента Российской академии наук Екатерина Журавлева сообщила, что селекционеры начали испытания сортов сои, в которых содержание белка превышает 50%. В ближайшие годы такие разработки могут получить регистрацию в Государственном реестре селекционных достижений РФ, пишет ТАСС.
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Ранее российские специалисты создавали сорта с уровнем белка до 45%. Один из примеров, сорт «Водолей», содержит около 43% белка и 3% лизина, а также отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям.
Новые сорта ориентированы на производство соевого белка, который используется в пищевой и перерабатывающей промышленности. По словам Журавлевой, повышенное содержание белка может быть востребовано при выпуске продуктов на основе растительного сырья, включая аналоги мясных продуктов. Разработки пока проходят испытания на делянках.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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