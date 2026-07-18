В России создадут сорта сои с содержанием белка выше 50%

Ранее российские специалисты создавали сорта с уровнем белка до 45%. Один из примеров, сорт «Водолей», содержит около 43% белка и 3% лизина, а также отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям.

Новые сорта ориентированы на производство соевого белка, который используется в пищевой и перерабатывающей промышленности. По словам Журавлевой, повышенное содержание белка может быть востребовано при выпуске продуктов на основе растительного сырья, включая аналоги мясных продуктов. Разработки пока проходят испытания на делянках.