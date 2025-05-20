В России создадут способ ранней диагностики осложнений при диабете

Исследователи изучают, как меняются ткани организма под действием избыточной глюкозы. При диабете происходит гликирование — процесс, при котором сахара присоединяются к белкам и липидам. Это делает ткани плотнее и затрудняет обмен веществ. Ученые измеряют скорость, с которой молекулы проникают в ткани. Этот показатель помогает определить степень гликирования, то есть, насколько ткани поражены диабетом.

Методика основана на анализе тканей, к которым можно легко получить доступ с помощью света — кожи, слизистых оболочек и даже глазной склеры. Ученые надеются, что удастся установить связь между состоянием этих внешних тканей и нарушениями во внутренних органах, например, в сердце или мозге.

В будущем технология позволит заранее определить, насколько высок риск серьезных осложнений, таких как инфаркт или потеря зрения.