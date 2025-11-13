В России создадут стандарты для кардиостимуляторов

Опубликовано 13 ноября 2025, 21:531 мин.
В России создадут стандарты для кардиостимуляторовЭто нужно для взаимозаменяемости и безопасности медицинских изделий
Компания «Кардиоэлектроника», входящая в госкорпорацию Ростех, и Всероссийский научно-исследовательский институт медицинской техники («ВНИИИМТ») Росздравнадзора заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на форуме NOVAMED-2025 генеральными директорами организаций Сергеем Дмитроченко и Игорем Ивановым.
Стороны планируют совместно разрабатывать стандарты для имплантируемых медицинских изделий, включая кардиостимуляторы. Основной задачей является обеспечение их взаимозаменяемости и эффективной работы в российских клиниках. Это особенно актуально в контексте ежегодных 50 тысяч операций по установке таких устройств в России.
«Кардиоэлектроника» является одним из ведущих отечественных производителей электрокардиостимуляторов и единственным в России изготовителем МРТ-совместимых моделей. Сотрудничество с научным институтом позволит объединить производственный опыт и исследовательский потенциал для создания современной нормативной базы, соответствующей мировым практикам.