В России создадут стереорентген для ускорения операций на сердце

Опубликовано 02 декабря 2024, 21:411 мин.
В России создадут стереорентген для ускорения операций на сердцеВ два раза
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что ученыеу вуза совместно с компанией «Биоток» разрабатывают первый в России стерео-рентгеновский комплекс. Это устройство поможет в два раза сократить время операций по изоляции легочных вен, которые проводят при нарушениях ритма сердца. Ожидается, что в 2025 году разработка будет готова к регистрации.
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Стерео-рентгеновского комплекс позволит хирургам точно отслеживать положение инструментов во время операции и создавать трехмерную модель сердца пациента. Уже реализованы элементы программы, которая определяет координаты инструментов и внедряются в общий продукт. Сейчас проводится тестирование рентгеновского комплекса на прототипах.
Кроме того, разрабатывается система необратимой электропорации ткани сердца под названием «Биоток Pulsar». Эта система проходит клинические испытания и отличается от существующих технологий тем, что требует меньшего числа манипуляций и сокращает время операции. Система включает генератор и катетеры для безопасного воздействия на ткань сердца, что минимизирует риски и улучшает результаты.