В России создадут стереорентген для ускорения операций на сердце

Стерео-рентгеновского комплекс позволит хирургам точно отслеживать положение инструментов во время операции и создавать трехмерную модель сердца пациента. Уже реализованы элементы программы, которая определяет координаты инструментов и внедряются в общий продукт. Сейчас проводится тестирование рентгеновского комплекса на прототипах.

Кроме того, разрабатывается система необратимой электропорации ткани сердца под названием «Биоток Pulsar». Эта система проходит клинические испытания и отличается от существующих технологий тем, что требует меньшего числа манипуляций и сокращает время операции. Система включает генератор и катетеры для безопасного воздействия на ткань сердца, что минимизирует риски и улучшает результаты.